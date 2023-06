Mainz-05-Chef Hofmann: „Wir haben wichtige Zeit verloren“

Mit dem „Nein“ der Profi-Clubs zu weiteren Gesprächen mit einem möglichen Investor ist eine potenzielle neue Einnahmequelle versiegt. Dass Mainz 05 diese Gespräche gerne fortgesetzt hätte, äußerten Sie bereits. Was bedeutet diese Entscheidung für die Bundesliga? Zunächst einmal muss man festhalten, dass die Bundesliga den Sprung ins digitale Zeitalter etwas verpasst hat. Das Geschäftsmodell der medialen Vermarktung der Bundesliga muss weiterentwickelt werden, weil sich das Mediennutzungsverhalten insbesondere der jungen Generation verändert hat. Dem muss der Fußball mit entsprechenden digitalen Angeboten Rechnung tragen. Dies bedeutet logischerweise einen erheblichen Investitionsbedarf in diesen Bereich aufseiten der DFL für die Schaffung einer zentralen, digitalen Plattform, aber auch aufseiten der Clubs, weil dort infrastrukturell und personell die entsprechenden Voraussetzungen für die Produktion digitaler Inhalte geschaffen werden müssen. Die Finanzierung dieser Investitionen sollte über die Abtretung von zukünftigen Medienlizenzerlösen über einen angedachten Zeitraum von 20 Jahren erfolgen, eine Vorfinanzierung quasi. Das wäre aus Sicht der Fachleute der DFL eine mögliche Option gewesen. In diesem Prozess waren noch viele Fragen zu klären, aber mit der Abstimmung in der letzten Mitgliederversammlung der DFL haben wir die Möglichkeit verpasst, diese Alternative intensiver zu prüfen.

Wie hätte konkret Mainz 05 profitieren können? Über die Schaffung einer zentralen digitalen Plattform hätten wir unsere Fans in Deutschland, aber auch in anderen Ländern auf allen Kanälen mit moderneren, spannenderen Inhalten erreichen und damit für Mainz 05 und auch die Bundesliga begeistern können. Eine Story über Jae-sung Lee für unsere Fans, aber auch für die Menschen in Korea nach ihren eigenen Medienbedürfnissen produzieren, digital und maßgeschneidert in die Welt auszuspielen und damit Interesse an unserem Verein wecken zu können, gegebenenfalls auch von neuen Sponsoren, da steckt extremes Potenzial drin. Diese Möglichkeit wird uns nun bis auf Weiteres fehlen, da das nötige Kapital fehlt, um dies zentral umzusetzen, und in diesem Stil zu finanzieren.

Das ist mit vereinseigenen Mitteln nicht darstellbar? Wir werden nicht umhinkommen, diesen Weg zu gehen. Aber dabei hätte uns eine zentrale Organisation über die DFL sehr geholfen, zudem hätten wir Mittel für entsprechende Investitionen in Infrastruktur und Personal erhalten, die wir im laufenden Betrieb so nicht ohne Weiteres stemmen können. Wir haben also wichtige Zeit verloren.

Nach der Abstimmung sagten Sie in einem Interview, der Austausch über das Thema mit Fanvertretern sei zwar konstruktiv gewesen, teilweise von diesen aber auch zu „ideologisch“ geführt worden. Einige Fans ärgerte das. Wie war diese Aussage gemeint? Ich bin der Letzte, der nicht bereit ist, mit Fanvertretern in den Austausch zu gehen und eine Diskussion auf Augenhöhe zu führen. Das mache ich gerne, da ist mir auch die Meinung eines jeden Einzelnen wichtig. Mit „ideologisch“ habe ich niemanden persönlich angesprochen. Gemeint war: Wenn es in einer Diskussion unverrückbare Grundpositionen gibt, wird es argumentativ schwierig. Die Fanperspektive ist extrem wichtig. Aber als Vereinschef habe ich enorm viele Perspektiven zu berücksichtigen – unter anderem auch die wirtschaftliche und die sportliche Entwicklung des Vereins, die Zukunftsfähigkeit von Mainz 05 als Ganzes.