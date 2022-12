Mainz 05: Das sagt Christian Heidel zum Szalai-Wechsel

MAINZ/BASEL. In der Nacht hatte sich der Abschied angekündigt, nun vermeldet der Fußball-Bundesligist Mainz 05 Vollzug: Adam Szalai beendet seine zweite Dienstzeit am Bruchweg und unterschreibt beim 20-fachen Schweizer Meister FC Basel einen Vertrag bis 2023. Für die 05er hat der Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft zwischen Januar 2010 und 2013 sowie seit Sommer 2019 in 146 Pflichtspielen 28 Tore erzielt, allerdings in den 61 Partien seit seiner Rückkehr nach Rheinhessen nur vier. Der Wechsel lässt sich sportlich allemal verkraften, hatte Szalai zuletzt als „Bankpendler“ nur eine Nebenrolle im 05-Aufgebot gespielt. Und auch der Wunsch Szalais nach einer Veränderung in der Endphase seiner Karriere können die 05er nachvollziehen. Christian Heidel, der 05-Sportvorstand, sagt: „Adam ist sehr kurzfristig auf uns zugekommen mit der Bitte, das Angebot des FC Basel annehmen zu können, welches ihm eine konkrete Perspektive über den Sommer hinaus bietet.“