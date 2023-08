Mainz 05: Der Livetalk mit Christian Heidel vor Saisonstart

Mainz. Die Spannung steigt, die Vorfreude ist naturgemäß groß - wie in jedem Jahr. Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss für die 61. Bundesliga-Saison, dann wird es wieder richtig ernst im Fußball-Oberhaus. Natürlich auch für die Fußballer von Mainz 05 (am Sonntag, 15.30 Uhr, auswärts bei Union Berlin), Trainer Bo Svensson - und für den 05-Macher Christian Heidel. Der Sportvorstand hatte in der spielfreien Zeit wieder mal alle Hände voll zu tun, hat unter anderem einige Veränderungen am Kader vorgenommen.