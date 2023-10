Mainz-05-Coach Svensson warnt vor Bochumer Hexenkessel

Mainz. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Rekordmeister Bayern München startet der FSV Mainz 05 gegen den VfL Bochum einen neuen Anlauf, den ersten Bundesligasieg seit dem 22. April dieses Jahres zu feiern. Das Tabellenschlusslicht aus Rheinhessen tritt am Freitagabend (20.30/DAZN) mit der Unterstützung von 2600 Fans im Gästeblock (Restkarten noch an der Tageskasse erhältlich) im Stadion an der Castroper Straße. 05-Coach Bo Svensson erwartet einen Hexenkessel: „Es ist ein sehr gutes Publikum in Bochum. Es ist immer eine beeindruckende und besondere Stimmung in diesem kleinen Stadion.“