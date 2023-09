Wie Mainz 05 Bayer Leverkusen vor Probleme stellen will

Mainz. Die Bude wird voll. Bis auf ein paar VIP-Tickets sind alle Eintrittskarten für das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen vergriffen. Was zum einen am Familienspieltag mit buntem Programm liegt, zum anderen aber auch am attraktiven Konkurrenten. Die Werkself gehört momentan zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hat. Das weiß auch 05-Coach Bo Svensson: „Da kommt ein sehr guter Gegner. Die sind überall gut besetzt, spielen tollen Fußball, haben mit Granit Xhaka als Schlüsselspieler den aktuell besten Spieler der Bundesliga. Aber wir können uns den Gegner nicht aussuchen. Wir müssen alles investieren, um diesen Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das ist der Auftrag.“