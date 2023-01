Mainz 05 diskutiert mit Verfassern des offenen Briefes

„Die Diskussion hat in konstruktiver und angenehmer Atmosphäre stattgefunden. Auch wenn ich nicht jedem inhaltlichen Punkt zustimme und wir in unseren Führungsebenen in der Saisonanalyse bereits einiges aufgearbeitet und Verbesserungen eingeleitet haben, so kann ich neben einigen Argumenten vor allem auch die starken Emotionen verstehen, die diesem Brief zugrunde liegen“, erklärte Hofmann.