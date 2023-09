Mainz 05-Duo für die U21-Nationalmannschaft nominiert

Die älteste Nachwuchsmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am Freitag, 8. September (18.15 Uhr), in Saarbrücken auf die Ukraine. Vier Tage später geht die Reise nach Bosnien-Herzegowina (Dienstag, 12. September/beide Spiele auf ProSiebenMAXX). Während Angreifer Weiper bereits zur U21-Europameisterschaft mitgereist war, gehört nun Brajan Gruda, jüngst mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet, zum ersten Mal dem erlesenen Kreis von U21-Coach Antonio di Salvo an.