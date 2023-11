Mainz 05: Duo reist zur U17-WM, Minsk-Doppelpack am Bruchweg

Sehr wahrscheinlich verpasst das 05-Duo dadurch den zweiten internationalen Auftritt der Mainzer U19 in der Youth League. Am Mittwoch, 29. November (18.30 Uhr), empfängt das Team von Trainer Benjamin Hoffmann im Zweitrunden-Hinspiel den belarussischen Meister Dinamo Minsk. Da die Weißrussen aufgrund des Ukraine-Kriegs keine Heimspiele in ihrer Heimat absolvieren dürfen, findet auch das Rückspiel vier Tage später am Mainzer Bruchweg statt - aller Voraussicht nach unter Ausschluss der Öffentlichkeit.