Mainz 05 erhöht Ticketpreise für die neue Saison

Mainz. Das ist eine Nachricht, die kein Fan von Mainz 05 gerne hört. Der Fußball-Bundesligist teilte am Freitagnachmittag mit, dass fast alle Ticketpreise für die kommende Saison steigen. Ob Dauer- oder Tageskarte - nahezu alle Anhänger der 05er müssen in der Saison 23/24 tiefer in die Tasche greifen.