Mainz 05 erlebt in Wolfsburg ein bitterböses Déjà-vu

Nach gut 60 Minuten der nächste Mainzer-Doppelwechsel. Aymen Barkok und Marcus Ingvartsen sollten anstelle von Ludovic Ajorgue und Lee die Offensive beleben. Kurz drauf ein Schockmoment für die 05er: Kapitän Silvan Widmer verdrehte sich im Fallen das linke Bein, weil Wolfsburgs Joshua Guilavogui in ihn reinsprang. Der 30-Jährige knickte beim Landen mit dem Fuß um, griff sich direkt an den Knöchel, blieb schmerzverzerrt am Boden liegen und musste am Ende sogar von Sanitätern vom Feld getragen werden. Das sah gar nicht gut aus beim Schweizer. Bitter für Mainz. Danny da Costa kam für Widmer in die Partie (64.).