Kalte Dusche für Mainz 05 zum Bundesliga-Saisonstart

Und mussten froh sein, nur mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine zu gehen. Robin Zentner vereitelte früh den dritten Berliner Treffer, als er gegen den durchgestarteten David Fofana parierte (21.), der später noch einen Freistoß an die Latte krachte (32.). Und Mainz? Spielerisch lief wenig zusammen nach dem frühen Doppelschlag, Union machte die Räume zu, 05 lief ideenlos an. Verbuchte seine Möglichkeiten nach den wenigen Aktionen, die der Champions-League-Teilnehmer nicht rigoros klärte. Wie einen abgeblockten Barreiro-Schuss (30.) und eine Abnahme von Danny da Costa (31.), die aber in Richtung Tribüne zischte. All das war zu ungefährlich, um Union Berlin ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.