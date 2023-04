Ex-05er Herbert Scheller gestorben

Scheller stand von 1970 bis 1986 in 348 Pflichtspielen für den FSV auf dem Platz. Der Gimbsheimer wechselte nach seinem fußballerischen Karriereende bei seinem Heimatverein SV Gimbsheim an die Tischtennisplatte, spielte bis zuletzt in Hofolding bei München. Bis sich im Dezember 2022 das Leben des 74-Jährigen schlagartig veränderte. Ein Hirntumor (Glioblastom) lähmte ihn binnen zwei Wochen halbseitig.