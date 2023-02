Mainz 05 feiert 3:2-Sieg gegen Leverkusen

Leverkusen. Wenn die Fußballer von Mainz 05 auf dem Rosenmontagszug mitfahren, dürften die Fans auf den Straßen sie mit besonders lauten „Helau“-Rufen feiern. Der Bundesligist fuhr am Sonntag einen 3:2-Sieg bei Bayer Leverkusen ein, distanzierte sich damit weiter von den Abstiegsplätzen und hält Tuchfühlung zum siebten Tabellenplatz, der in der neuen Saison die Teilnahme an der europäischen Conference League ermöglichen könnte. Und das nach einem turbulenten Spiel, das die 27.002 Zuschauer in Leverkusen sahen. Zweimal führten die Mainzer, zweimal kam Leverkusen zurück, ehe die Elf von Bo Svensson doch noch einmal entscheidend zuschlug.