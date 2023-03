Mainz 05 feiert vierten Sieg in Serie

Mainz. Der FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge eingefahren und schleicht sich auf leisen Sohlen in Richtung Europapokalplätze. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim klettern die Mainzer für eine Nacht auf den siebten Tabellenplatz, der für die Conference-League-Qualikation berechtigt, wenn der DFB-Pokalsieger bereits international spielt. Matchwinner war Leandro Barreiro, der in seinem 100. Bundesligaspiel den Siegtreffer beisteuerte. Der Luxemburger staubte in der 33. Minute mit einem Drehschuss unhaltbar ab, nachdem TSG-Torwart Oliver Baumann eine Abnahme von 05-Verteidiger Stefan Bell zuvor abwehren konnte. Weil Mainz 05 die aktivere Mannschaft war, verdiente es sich den Sieg vor 28.100 Zuschauern in der Mewa-Arena, während für Hoffenheim nach dem 13. sieglosen Spiel in Serie schwere Zeiten im Abstiegskampf anbrechen.