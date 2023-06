Mainz 05-Keeper Finn Dahmen wechselt zum FC Augsburg

Mainz. Nun ist es amtlich: Finn Dahmen hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie bereits spekuliert wurde, schließt sich der Torwart zur kommenden Saison dem FC Augsburg an. Der U21-Europameister von 2021 unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie die Pfuggerstädter am Donnerstag bekanntgaben. Dass der 25-Jährige den FSV Mainz 05 im Sommer verlassen würde, war bereits seit einiger Zeit klar. Lediglich sein Ziel war noch offen. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Augsburg und die Perspektiven des Clubs, die sie mir aufgezeigt haben, waren sehr überzeugend. Deshalb fühlt sich der Wechsel absolut richtig an und ich freue mich auf die neue Herausforderung in einem neuen Umfeld“, wird der Keeper in einer Mitteilung des FCA zitiert. Zudem will Dahmen, der im Mainzer Tor stets die Nummer zwei hinter Robin Zentner war, Spielpraxis sammeln.