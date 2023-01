Mainz 05 gegen Bochum im Datencheck: Wer hat die Nase vorn?

Mainz. Auf dem Papier empfängt der Tabellenzwölfte den Tabellensechzehnten. Abstiegskampf zweier Bundesligisten, die in dieser Saison Probleme mit dem Tore schießen haben und auch deshalb nicht weiter vorne in der Tabelle auftauchen. Doch was zeichnet Mainz 05 und den VfL Bochum aus, die sich am Samstag (15.30 Uhr) zu einem echten Schlüsselspiel in der Mewa Arena treffen? Wir blicken auf fünf auffällige statistische Daten, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlicht hat.