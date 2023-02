Mainz 05 feiert im Fastnachtsspiel einen hochverdienten Heimsieg

Mainz. Genau so oder so ähnlich wird sich Bo Svensson den engagierten Auftritt seiner Mainzer im Auf-Augenhöhe-Duell mit dem FC Augsburg vorgestellt haben. Die hoch motivierten 05er lassen in ihrem Fastnachtsspiel keine Zweifel, hauen sich ohne Unterlass voll rein, stehen super-stabil, nutzen die Fehler der Gäste gnadenlos aus und setzen sich am Ende hochverdient mit 3:1 (2:1) gegen den Tabellennachbarn durch. Der dritte Heimsieg der 05er nach einem Doppelpack des wie aufgedreht agierenden Jae-sung Lee (21./52.) und Karim Onisiwo (24.), dem bei seiner Premiere als 05-Kapitän sein achter Saisontreffer gelingt. Für die souveräne Darbietung gibt es von den 22.200 Zuschauern in den Schlussminuten gibt es viel Applaus, den Hofsänger-Klassiker „Fiesta am Rhein” und ein minutenlanges „Oh wie ist das schön”.