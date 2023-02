Mainz 05 gegen FCA: Das ewig hart umkämpfte Duell

Mainz. Nach dem Stress der beiden Englischen Wochen kehrte zum ersten Mal seit dem Bundesliga-Restart so etwas wie Normalität am Mainzer Bruchweg ein. Eine normale Trainingswoche, in der Trainer Bo Svensson mit seinen Schützlingen an Abstimmung und Automatismen feilen konnte. Allerdings mussten die 05er die ersten Wochenhälfte ohne einige Leistungsträger absolvieren. Dominik Kohr kehrt nach seinem üblen Sturz im Union-Spiel, der eine Rippenprellung zur Folge hatte, an diesem Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück. Kapitän Silvan Widmer konnte noch keine Übungseinheit mit dem Team absolvieren, auch für das Abschlusstraining am Freitag dürfte es eher eng werden.