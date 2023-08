Mainz 05 gegen SGE: „Intensives Spiel auf Messers Schneide“

Bo Svensson (05-Trainer): „Es war ein intensives Spiel. Ich fand, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind, gut verteidigt haben mit vielen neuen Spielern auch in der Abwehr. Wir hatten eine gute Haltung auf dem Platz, gehen natürlich in der einen Szene etwas glücklich in Führung. Wir haben es einfach versäumt in der Offensive insbesondere nach der Gelb-Roten Karte noch klarer zu spielen. Wir müssen am besten noch weitere Tore erzielen, aber vor allem die aussichtsreichen Positionen noch besser ausspielen. Und dann bekommen wir einen Gegentreffer, nachdem wir mit elf Mann in der eigenen Hälfte sind, und am Ende schießt der Frankfurter Spieler ins leere Tor. Das ist bitter vom Ergebnis her, aber von der Leistung her hat mir meine Mannschaft aber sehr gut gefallen.“