Mainz 05 gegen Union Berlin ohne Kapitän Widmer

Svensson erwartet eine ähnliche Partie wie in der Hinrunde, als sich beide Teams beim 0:0 eine großen Kampf lieferten, aber kaum Torchancen erarbeiteten. „Das war kein Leckerbissen für Außenstehende, aber meine Mannschaft hat gut dagegengehalten”, sagte Svensson. Und darauf wird es auch diesmal ankommen. „Das wird eine große Herausforderung. Es gibt in meinen Augen keine Mannschaft in der Bundesliga, die so klar spielt wie Union”, erklärte Svensson, der seinen Union-Kollegen Urs Fischer sehr schätzt: „Urs macht es sehr, sehr gut. Seit er dort ist, ist es nur nach vorne gegangen.”