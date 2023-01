Mainz 05 gegen VfL Bochum: Darauf kommt es an

Mainzer und Bochumer Protagonisten: Dominik Kohr (Zweiter von links) kehrt in die Startelf zurück, in der Aymen Barkok (rechts) zuletzt überzeugte. Philipp Hofmann (links) und Kevin Stöger sind Bochumer Hoffnungsträger. (© Lukas Görlach (2), dpa (2))

Mainzer und Bochumer Protagonisten: Dominik Kohr (Zweiter von links) kehrt in die Startelf zurück, in der Aymen Barkok (rechts) zuletzt überzeugte. Philipp Hofmann (links) und Kevin Stöger sind Bochumer Hoffnungsträger. (© Lukas Görlach (2), dpa (2))

Keine Zeit zum Verschnaufen: Nach dem BVB-Last-Minute-Ärgernis kommt am Samstagnachmittag der VfL Bochum in die Mainzer Mewa Arena. Was in diesem Duell besonders wichtig ist.