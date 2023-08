Mainz 05 gewinnt das einzige Trainingslager-Testspiel

Dazu passte ein „brasilianisches“ Führungstor von Dominik Kohr. Der als „Hard-Kohr“ bekannte Mittelfeldspieler eroberte zunächst den Ball, ließ dann bei einem beherzten Lauf seine Gegenspieler stehen und lupfte künstlerisch gekonnt zum 1:0 ein (8.). Es war der Wachmacher für die Mainzer, die in der Anfangsphase auf dem seifigen Platz oft wegrutschten. Glück hatten, als der Stammtorwart und die Kapitänsbinde tragende Robin Zentner gegen Willem Geubels blitzschnell den Fuß rausstreckte, weil der Bundesligist mit dem aggressiven Anlaufen von St. Gallen so seine liebe Müh und Not hatte (13.).