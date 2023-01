Mainz 05: Großes Fragezeichen hinter Zentners Einsatz

Fehlt Zentner, spielt Dahmen. Ansonsten könnte auch Neuzugang Andreas Hanche-Olsen zumindest im 20er-Kader stehen. Und auch Anton Stach absolvierte nach seinem Zehenbruch das Mannschaftstraining. Schmerzfrei. „Das sah richtig gut aus, er wirkt frei in seinen Bewegungen. Das sind sehr positive Nachrichten.” Aber: „Er war einen Monat raus, hat nun eine Woche trainiert. Wir haben viele Spiele und müssen schauen, was am meisten Sinn macht und wo er am besten reinpasst.”