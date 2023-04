Mainz 05: Hier können Sie das U19-Finale live sehen

Mainz. Sie wollen ihren Traum wahr werden lassen, die U19-Spieler des FSV Mainz 05. Im Finale um die Deutsche Meisterschaft trifft das Team von Trainer Benjamin Hoffmann auf Borussia Dortmund und will nach den Sternen greifen. Und das auch noch zuhause. Am Sonntag, 11 Uhr, wird das Endspiel in der Mainzer Mewa Arena angepfiffen, es ist die Neuauflage von 2009. Damals siegten die 05er um den heutigen Abwehrchef Stefan Bell, in diesem Jahr sollen es Jungstar Nelson Weiper und Co. richten.