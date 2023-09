Mainz 05 holt Defensiv-Allrounder Josuha Guilavogui

Das Guilavogui-Gerücht ploppt fast unmittelbar nach der nächsten Hiobsbotschaft aus dem Mainzer Verletztenlager auf: Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen muss wegen einer Sprunggelenksverletzung unters Messer, fällt vier bis sechs Monate aus. Die 05er könnten den Defensivfighter und Führungsspieler gerade in dieser schwierigen Situation mit nur einem Punkt aus fünf Spielen bestens gebrauchen. Der Norweger wird erst wieder in der Rückrunde helfen können. Josuha Guilavogui bringt genau diese Eigenschaften mit: Führungsqualitäten und eine Menge Erfahrung aus 207 Bundesliga-Spielen und 118 Einsätzen in der Ligue 1 (für AS St. Etienne). Bei den Wölfen hat der langjährige Kapitän hauptsächlich im defensiven Mittelfeld seine Kreise gezogen, in mehr als 30 Spielen half er aber auch in der Innenverteidigung aus.