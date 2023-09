Mainz 05 in der Youth League: Gegner der U19 steht fest

In der ersten Runde müssen die Mainzer gegen den slowenischen Nachwuchs-Meister NK Maribor ran, zunächst am 4. Oktober auswärts. Das Rückspiel steigt am 25. Oktober daheim. Setzen sich die Rheinhessen durch, bekommen sie es im November in Runde zwei mit dem Sieger des Duells Dinamo Minsk (Belarus) gegen PFC Ludogorets (Bulgarien) zu tun. Beim Erreichen der Play-offs winkt ein Gegner aus dem Champions-League-Strang. Ausgewählte Partien der Youth League zeigt der Streamingdienst-Anbieter DAZN live. Ob die Spiele der 05er dabei sind, steht noch nicht fest.