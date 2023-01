Mainz 05 in Malaga gelandet – ohne Stürmer Jonathan Burkardt

Malaga. Ohne Stürmer Jonathan Burkardt ist Fußball-Bundesligist Mainz 05 am Mittwochnachmittag in Malaga gelandet. Der 22-jährige Angreifer, der wegen einer Knieverletzung schon zu Wochenbeginn im Mannschaftstraining fehlte, saß überraschend nicht im Flieger nach Spanien. Ob und wann der Stürmer noch ins Trainingslager nach Marbella nachreist, darüber will der Verein am Abend informieren.