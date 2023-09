Jürgen Klopp kommt zum Abschied der Südtribüne

Im Gespräch mit der AZ erinnerte sich Klopp in dieser Woche an unvergessene Momente im Bruchwegstadion - vor allem auch auf dem Zaun vor der Südtribüne. Wenn die 05er große Erfolge feierten. Und der Zaunkönig die Humba anstimmte. „Das war der Zaun, auf dem ich in meiner Karriere definitiv am häufigsten gestanden habe“, sagt Klopp. „Damals war ich noch jung genug dafür, in meinem heutigen Alter würde mich niemand mehr darum bitten, auf einen Zaun zu klettern, das will niemand sehen. In England gibt es zum Glück keine Zäune. In Mainz auf diesem Zaun, das waren mit die schönsten Momente meines Lebens.“