Mainz-05-Kantersieg bei Benefizspiel im Ahrtal

Gleiber war dann auch an der Entstehung des zehnten Mainzer Treffers beteiligt. Nach feinem Dribbling zur Grundlinie legte der 18-Jährige auf El Ghazi, dessen Schussversuch vor die Füße von Ajorque geblockt wurde. Der Franzose tat dann das, was er am liebsten macht: Ein Tor erzielen. Mit seinem Treffer zum 10:0 (83.) weckte der 1,96-Meter-Sturmtank wohl wieder den Mainzer Torhunger. Papela erhöhte nach Vorarbeit vom nimmermüden El Ghazi zum 11:0 (85.). Nur zwei Minuten später machte wieder Eigengewächs Papela per Kopf zum 12:0 (87.) seinen Dreierpack perfekt, nachdem U19-Spieler Wiesnet per Flanke von links vorbereitete. Den Schlusspunkt setzte aber ein anderer: Guilavogui belohnte sich für eine ordentliche Leistung mit seinem zweiten Treffer und stellte den 13:0-Endstand eine Minute vor Spielende her.