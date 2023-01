Mainz 05-Kapitän Widmer: „Jeder von A bis Z muss alles geben“

Silvan Widmer, neues Jahr, neue (gute) Vorsätze. Was haben sich die 05er für die Rückrunde vorgenommen? Ganz klar: Mehr Konstanz in unser Spiel bringen und unsere Fans begeistern. Wir möchten die Mannschaft sein, die es dem Gegner in allen Phasen des Spiels das Leben schwer macht, die eklig zu bespielen ist. In erster Linie geht es dabei nicht darum, ob wir daheim oder auswärts spielen. Aber ja, wir wollen auch zurück zu unserer alten Heimstärke finden. Es muss jedem Gegner bange werden, wenn sie nach Mainz kommen und wissen, da geht es heute richtig zur Sache.

Sie sprechen es an. Die Schwankungen zogen sich durch die komplette Hinserie, oftmals zeigte Ihre Mannschaft in zwei Halbzeiten zwei komplett unterschiedliche Gesichter. Haben Sie in der Winterpause inzwischen eine Erklärung dafür gefunden? Primär haben wir thematisiert, dass wir schlicht zu wenig Konstanz in unseren Leistungen gezeigt haben. Wir hatten viele gute Halbzeiten, aber eben auch die Durchhänger. Phasen, in denen wir zu wenig gemacht haben, zu passiv agierten. Ich bin der Meinung, dass man gar nicht so sehr darauf rumreiten sollte. Es muss raus aus den Köpfen. Basta. Und wenn wir das schaffen, dann können wir befreit auch wieder besseren Fußball spielen.

Oftmals erklärt man solche Schwankungen auch mit fehlender oder falscher Einstellung. Für mich ist es keine Frage der Einstellung. Ich erlebe die Jungs täglich und sehe, dass sie jeden Tag hundertprozentig ihr Bestes geben und immer versuchen, alles zu investieren und reinzuwerfen. Es ist schwierig zu erklären, woran es liegt, aber vielleicht fehlt in manchen Phasen die Gewissheit. Die Selbstverständlichkeit. Jedem muss bewusst sein, dass man sich in keinem Spiel auch nur eine Sekunde ausruhen darf. Dass ein paar Prozent weniger nicht ausreichen. Es braucht jeden Einzelnen auf dem Platz. Jeder von A bis Z muss alles raushausen, alles geben. Ohne Auszeit.

Sie persönlich wirkten mit Ihrer Hinrunde auch nicht wirklich zufrieden, haderten öfter mit Ihren Leistungen. Ja, das ist richtig. Ich war generell nicht zufrieden mit mir, nachdem ich in der Vorsaison konstantere Leistungen gezeigt habe. Das ist mir in der Hinrunde leider nicht gelungen. Aber das ist normal, wir sind keine Maschinen. Ich hatte eins, zwei körperliche Probleme, die sich gleich bemerkbar machten. Wichtig wird es sein, dass ich mich fit und wohlfühle, dann fällt mit auch das Fußballspielen leichter.

Die Floskel, dass die Kapitänsbinde eine zu große Bürde für Sie ist, trifft also nicht zu? Nein, ich fühle mich sehr wohl damit, sehe das überhaupt nicht als Bürde, sondern eher als Auszeichnung. Es kann sein, dass sich mancher Spieler deshalb extra Druck macht, aber das ist bei mir nicht so. Ich mache das gerne und mit Stolz und merke auch, dass mein Wort in der Mannschaft Gewicht hat. Aber ich bin vor allem ein Teamplayer, der auch von vielen anderen, erfahrenen Mitspielern unterstützt wird und profitiert.

Es gab aber in einer alles in allem sorgenfreien Hinrunde auch positive Momente… Ich fand die Pokalauftritte klasse. Wir waren zwar zweimal klarer Favorit, sind der Rolle aber gerecht geworden und freuen uns jetzt auf das Duell mit den Bayern. Und wir wissen schon, was es bedeutet, dass es ein großer Traum des Vereins ist, mal das Pokalfinale zu erreichen. Das ist unser Antrieb, unser Ziel. In der Liga hatten wir auch viele tolle Momente: die Siege natürlich, besonders das Heimspiel gegen Köln.

Während sich Ihre Kollegen durch die längste Winterpause aller Zeiten „quälten“, haben Sie sich Ihren WM-Traum erfüllen können. Es war sehr intensiv und lehrreich und mit ein bisschen Distanz betrachtet eine positive Zeit. Ich habe Spiele auf allerhöchstem Niveau absolvieren und mein Land vertreten dürfen beim größten Turnier der Welt – ja, das erfüllt mich mit Stolz. Ich hätte gerne die Geschichte noch weitergeschrieben, aber leider war im Achtelfinale Endstation und ich lag mit Fieber im Bett und musste zuschauen, wie wir ziemlich chancenlos gegen Portugal (1:6) verloren haben.