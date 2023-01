Mainz 05 leiht Ben Bobzien nach Elversberg aus

Mainz. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht bis zum Ende dieser Saison Stürmer Ben Bobzien an die SV Elversberg aus. Der 19-Jährige soll beim Tabellenführer der Dritten Liga Spielpraxis auf höherem Niveau als der Regionalliga sammeln. Dort war der Angreifer bisher in der 05-Zweiten in der Regel aufgelaufen. Zudem hat Bobzien im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel gegen den VfB Lübeck als Einwechselspieler einen Profieinsatz gesammelt.