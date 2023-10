Mainz 05 mit Last-Minute-Remis in Bochum

Bochum. Der FSV Mainz 05 rettet sich beim VfL Bochum zum Remis. An der Castroper Straße holten die 05er zwei Rückstände auf und fahren mit einem Punkt nach dem 2:2 (1:0) zurück nach Mainz. Tom Krauß sorgte per Distanzschuss für den Endstand vor 26.000 Zuschauern im Bochumer Ruhrstadion. Zuvor brachte der Ex-Mainzer Kevin Stöger seinen VfL per Foulelfmeter in Führung (21. Minute). Sein Teamkollege Keven Schlotterbeck sorgte danach per Eigentor für den Mainzer Ausgleich (59.), ehe er seinen Fehler wieder wettmachte und in der 82. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:1.