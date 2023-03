Mainz 05 mit mühevollem 1:1 bei Hertha BSC

Gegenüber dem 1:0-Sieg gegen Hoffenheim eine Woche zuvor nahm 05-Trainer Bo Svensson nur eine Änderung in der Startelf vor. Für Dominik Kohr rückte Anton Stach ins Spiel. Stach gehörte aber zu den Mainzern, die in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel fanden. Ein Fehlpass des Mittelfeldspielers leitete auch die erste dicke Hertha-Chance ein. Am Ende eines fast perfekten Konters verpasste Florian Niederlechner die Hereingabe von Ngankam nur knapp (4.). Und die Berliner blieben über die Außen gefährlich. Nach einer Flanke von Lucas Tousart schoss der Ex-Mainzer Suat Serdar knapp am Pfosten vorbei. Die Spieler wollten die Partie schon fortsetzen, da forderte Videoschiedsrichter Sören Storks den Unparteiischen Benjamin Cortus auf, sich die Szene noch einmal anzuschauen. Cortus erkannte bei der Hereingabe ein Handspiel des 05ers Leandro Barreiro und entschied daraufhin auf Handelfmeter für die Hertha, den Ngankam zum 1:0 verwandelte.