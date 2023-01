Mainz 05 mit Sieg, Sorge und Signal beim 5:1 gegen Luzern

120 Minuten dauerte der Test, in dem der Bundesligist früh in Führung ging. Leandro Barreiro staubte den Ball ab, der über eine Ecke von Aaron Martin und eine Kopfball-Verlängerung bei ihm landete (2.). Danach offenbarte Mainz Probleme gegen den Erstligisten aus der Schweiz. Dem gelang es aber trotz großer Mühe und Ex-Schalke-Star Max Meyer im Mittelfeld kaum, den Bundesligisten in arge Nöte zu bringen. Zwei Abschlüsse in Tornähe parierte Robin Zentner. Ansonsten musste sich Mainz um eine neue Baustelle im Sturm sorgen. Delano Burgzorg musste nach einem Foul den Platz verlassen und humpelte mit lädiertem Fuß in die Kabine. „Wir hoffen, es ist nicht Schlimmes”, sagt Svensson, der im Sturm schon auf Jonathan Burkardt verzichten muss (Knieverletzung).