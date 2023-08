Mainz 05 mit Testspiel-Sieg und Sorgen um Stammverteidiger

Sorgen bereitet aber die Verletzung eines Leistungsträgers. Andreas Hanche-Olsen musste den Platz in der 38. Minute humpelnd verlassen, nachdem der norwegische Nationalspieler zuvor behandelt worden war. Fällt der beinharte Verteidiger aus, droht ein plötzlicher Engpass in der Innenverteidigung, aus der ohnehin Spieler im Kader fehlten: Alexander Hack steht nach 133 Bundesliga-Spielen für Mainz 05 vor einem Wechsel, Maxim Leitsch plagten nach Vereinsangaben muskuläre Probleme in den Adduktoren. Immerhin feierte Neuzugang Sepp van den Berg, der nach einer Muskelverletzung im Sommer zuletzt dosiert trainierte, sein Debüt im Trikot von Mainz 05. Die Leihgabe des FC Liverpool wurde für 30 Minuten eingewechselt.