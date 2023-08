Mainz 05 muss in Bremen auf verletztes Duo verzichten

Mainz. Als wäre der Ärger über den in der Nachspielzeit verspielten Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt nicht schon groß genug, muss Mainz 05 am Tag danach die nächste Hiobsbotschaft schlucken: Cheftrainer Bo Svensson muss zumindest für das Auswärtsspiel in Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) auf Stürmer Ludovic Ajorque und Verteidiger Maxim Leitsch verzichten. Der französische Angreifer hatte sich beim Warmmachen einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und wurde im Rhein-Main-Derby durch Youngster Nelson Weiper ersetzt. Leitsch wiederum stand zum ersten Mal seit September 2022 wieder in der Startelf, machte seine Sache im kompakten Defensivverbund ordentlich - musste aber 20 Minuten vor Ende ausgewechselt werden. Diagnose: eine Innenbandverletzung im linken Kniegelenk.