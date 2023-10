Mainz 05 nach Bochum: „Müssen endlich wie Männer spielen“

Tom Krauß (05-Torschütze): „In der letzten Sekunde ein so wichtiges Tor zu machen, freut mich natürlich. Die erste Halbzeit war nicht gut, das haben wir auch in der Pause gesagt: Dass wir endlich wie Männer spielen müssen. In der zweiten Halbzeit war es auch nicht gut, aber ein bisschen besser. Hier in Bochum ist es brutal schwer. Aber wir nehmen uns selbst in die Pflicht. Es ist Abstiegskampf und das muss man auf dem Platz auch sehen. In manchen Phasen hat man das nicht gesehen.“