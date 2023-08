Mainz 05 nach Sieg bei SV Elversberg: „80 Minuten stabil“

Babak Keyhanfar (Co-Trainer, FSV Mainz 05): „Wir wussten um die Stärke von Elversberg, sind die Aufgabe mit großer Demut angegangen. Die Jungs wussten darum und hatten Respekt. Sie waren bereit für das Spiel. Wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, haben auf den Platz gebracht, hatten Kontrolle und viele Chancen. Es war ein verdienter Sieg. Aber wir haben es verpasst, den Sack zu machen. In der Situation am Ende hatten wir Glück, dass nicht das 1:1 fällt. Mit der ein oder anderen Chance von Elversberg kamen die Fans auf. Da hatten wir nicht mehr die Sicherheit, auch von der Positionierung her nicht mehr so gut standen. Das kann in so einem Pokalspiel aber passieren. Das lag aber auch daran, dass wir davor in 75 Minuten, in denen wir mehr als ein Tor verdient gehabt hätten, nur eins gemacht haben. “