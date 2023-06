Mainz 05: Neues Heimtrikot im Retro-Look

Mainz. Klar ist: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird in der kommenden Saison unter einem neuen Ausrüster und damit auch in neuen Trikots auflaufen. Statt wie bisher Kappa wird nun Jako die 05er mit Sportkleidung versorgen. Entsprechend gespannt warten die Fans auf die neuen Trikots. „Bild“ hat bereits, dass die Mainzer zum Look mit rot-weißen Karos zurückkehren, der an die Trikots der kroatischen Nationalmannschaft erinnert. Für viele Fans ist diese Trikot-Gestaltung unvergessen, da die Mainzer mit diesen Shirts in der Saison 1996/97 unter Trainer Wolfgang Frank fast in die Bundesliga aufgestiegen wären. Unter anderem trugen als Spieler Jürgen Klopp und Torjäger Sven Demandt dieses Trikot.