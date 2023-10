Mainz-05-Offensivmann El Ghazi fehlt im Training

Mainz. Mit Spannung wird das Statement des FSV Mainz 05 nach dem erneuten Wirbel um die Social-Media-Beiträge von Anwar El Ghazi erwartet. Am Dienstagnachmittag fehlte der Niederländer im Training des Fußball-Bundesligisten. Der 28-Jährige sei in Gesprächen mit den 05-Verantwortlichen, ließ der Club verlauten. Im Anschluss daran solle El Ghazi individuell trainieren. Der Offensivmann hatte zuletzt mehrfach mit Posts bei Instagram und X in Verbindung mit den verheerenden Hamas-Angriffen auf Israel für Aufsehen gesorgt. Unter anderem hatte El Ghazi einen Beitrag geteilt, der Israel einen Genozid vorwirft, wie auf Screenshots zu sehen war. Die 05er haben für Dienstag ein Statement angekündigt. Ausgang offen.