Mainz 05: Onisiwo gegen Bremen wieder ein Startelf-Kandidat

Mainz. Beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05 gibt es vor der Heimspiel gegen Werder Bremen positive Neuigkeiten. Stürmer Karim Onisiwo könnte gegen die Norddeutschen am Samstag (15.30 Uhr) wieder zurück in die Startelf kehren. Das teilte Trainer Bo Svensson auf der Pressekonferenz am Donnerstag mit. Der Angreifer fehlte zuletzt häufiger wegen einer komplizierten Verletzung am Knie, seit zwei Tagen sei er nun wieder bei 100 Prozent, so Svensson. „Und wenn er fit ist, ist Karim immer eine Option für die Startelf.”