Mainz-05-Profi Alexander Hack vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Bereits am Samstag hatte unsere Zeitung von zunehmenden Spekulationen berichtet, wonach der Weg von Hack in den Wüstenstaat führen könnte. Dieser lockte in den vergangenen Monaten weltweit bekannte Fußballstars wie Cristiano Ronaldo, Sadio Mané und Karim Benzema an, die etliche Millionen in Saudi-Arabien verdienen, das auf die Austragung der Weltmeisterschaft 2030 spekuliert. Auf die Topstars treffen wird Alexander Hack aber nicht, da sein neuer Club in der Zweiten Liga spielt. Mit dem englischen Ex-Nationalstürmer Robbie Fowler hat er aber einen prominenten Trainer, den der saudi-arabische Verein im Juni eingestellt hat.