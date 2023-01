Mainz 05-Profi Bell: „Niveau der Jungs ist viel höher“

Kommt das oft vor? Diese Jungs gibt es sicher auch. Die Jungs aus unserem NLZ haben solche Charakterzüge aber selten. Da wird bei Mainz 05 schon in der Jugend drauf geachtet. Die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland sind ja extrem professionell geworden, da wird viel Geld reingepumpt. Andere haben Neubauten für zig Millionen Euro gebaut. Wir in Mainz sind da etwas anders aufgestellt, verfolgen einen anderen Ansatz. Die Jungs, die sich mit ihren Familien für uns entscheiden, wählen bewusst einen anderen Weg. Die gehen eben nicht in das luxuriöseste Nachwuchsleistungszentrum, in dem die Jungs am meisten verwöhnt werden. Sondern dahin, wo es einen pädagogischen Schwerpunkt gibt und die Eigenverantwortung gefördert wird.