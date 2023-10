Mainz 05-Profi El Ghazi äußert sich nach Freistellung

Nun gibt er sich in einer Instagram-Story versöhnlicher, in der er sich zum Nahost-Konflikt äußert. El Ghazi schrieb dort: „Ich verurteile die Tötung aller unschuldigen Zivilisten in Palästina und Israel. Mein Mitgefühl gilt den unschuldigen Opfern dieses Konflikts, unabhängig von ihrer Nationalität.“ Weiter betonte der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln, er setze sich für eine friedliche und integrierte Region im Nahen Osten ein. „Soweit meine bisherigen Äußerungen in den sozialen Medien missverstanden wurden, möchte ich klarstellen, dass ich für Frieden und Menschlichkeit für alle stehe“, schloss er seinen Beitrag auf Instagram.