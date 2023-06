Mainz-05-Profi Maxim Leitsch zieht es zurück ins Ruhrgebiet

So weit, so gut. Als knifflig könnten sich indes die Transfermodalitäten gestalten. Denn weil Leitschs Vertrag in Mainz noch bis 2026 läuft, wünschen sich die 05er wohl eine Ablösesumme, die sich zumindest in der Nähe der einst für Leitsch gezahlten 3,5 Millionen Euro bewegt. Für die finanziell angeschlagenen Gelsenkirchener wäre diese kaum zu stemmen. Sie würden dem Vernehmen nach eine Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht im Falle eines Wiederaufstiegs bevorzugen.