Mainz-05-Profi rettete zwei Kindern wohl das Leben

Mainz/Tanger. Auf Instagram-Videos ist zu sehen, wie Aymen Barkok am Krankenbett steht, Kinder, Mütter und Ärzte herzt, ein Mainz-05-Trikot unterschreibt, beseelt lächelt. Im Raum kullern Freudentränen. Was wohl jeder Mensch nachvollziehen kann, der kein Herz aus Stein hat. Denn der Bundesliga-Profi von Mainz 05 hat in seinem Heimatland Marokko wohl die Leben zweier schwer kranker Kinder gerettet.