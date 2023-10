Mainz-05-Profi sorgt mit Palästina-Post erneut für Wirbel

Auch andere Fußballer stehen nach den brutalen Angriffen der Hamas für Pro-Palästina-Beiträge in der Kritik. So hat Rekordmeister FC Bayern München ein Gespräch mit Noussair Mazraoui angekündigt. Der 25-Jährige hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Nationalspieler teilte einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: „Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen.“