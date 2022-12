Mainz 05: Remis im Testspiel gegen Real Mallorca

Schlechter hätte das Spiel aus Sicht der Mainzer allerdings nicht beginnen können. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da passte 05-Innenverteidiger Niklas Tauer den Ball genau in die Füße von Mallorcas Amath Diedhiou, der unbedrängt abschloss. Torwart Finn Dahmen hatte keine Chance, das 0:1 aus Sicht der Mainzer zu verhindern. Das Team von Trainer Bo Svensson benötigte ein paar Minuten, um der Wucht der Spanier, die bereits am 21. Dezember mit einem Pokalspiel wieder in die Saison starten, etwas entgegenzusetzen. Im Laufe der ersten Halbzeit wurden die 05er dann aber zunehmend sicherer – und kamen verdient zum Ausgleich. Ben Bobzien fing einen Pass im Spielaufbau der Hausherren ab, startete durch und wurde von Real-Kapitän Antonio Raíllo im Strafraum unfair gestoppt. Aymen Barkok verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1 ins untere linke Eck (19.). Zwei Minuten später jubelten wieder die Mallorquiner, allerdings nur kurz. Jaume Costa hatte wohl im Abseits gestanden, bevor er einen Konter vollendete. Nun ging es hin und her. Im direkten Gegenzug zog 05-Profi Angelo Fulgini aus rund 20 Metern ab – knapp über das Tor. In der 37. Spielminute durfte sich Dahmen erstmals auszeichnen. Der Keeper wehrte einen Distanzschuss von Tino Kadewere gekonnt zu einem Eckball ab. Zu einem folgenreichen Eckball, wie sich herausstellen sollte. 05-Mittelfeldspieler Leandro Barreiro brachte in dem Getümmel im Mainzer Sechzehner Raíllo zu Fall, der Unparteiische entschied auf Strafstoß, welchen Vedat Muriqi zum 2:1 für die Gastgeber versenkte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit-Pause.