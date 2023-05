Mainz 05-Kapitän Silvan Widmer verlängert Vertrag

MAINZ. Silvan Widmer hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist Mainz 05 bis 2026 verlängert. Dies gab der Kapitän selbst unmittelbar vor Anpfiff des Heimspiels gegen den FC Schalke 04 am Freitagabend über das Stadionmikrofon in der Mewa Arena bekannt. Der Schweizer konnte gegen die Königsblauen aufgrund einer im letzten Spiel in Wolfsburg erlittenen Sprunggelenksverletzung nicht spielen, fällt auch in den nächsten Wochen noch aus. Dass Widmer seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag verlängert, ist keine Überraschung. Seit seinem Wechsel an den Bruchweg 2021 ist der 30 Jahre alte Leistungsträger und Führungsspieler bei den Rheinhessen, seit 2022 Spielführer.