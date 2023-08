Mainz 05: So ist der Stand bei Hanche-Olsen, Hack und Papela

Ein Verteidiger steht dagegen dicht vor dem Abschied: Alexander Hack war einige Tage für Verhandlungen mit einem Verein im Ausland freigestellt, ist wieder zurück in Mainz, trainiert aber nicht mit der Mannschaft. „Es sieht eher so aus, dass er sein letztes Spiel für Mainz 05 schon gemacht hat“, deutete Svensson an. Nach AZ-Informationen wird der Verteidiger den Bundesligisten in den kommenden Tagen verlassen.